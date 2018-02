Stazione: presto un nuovo parcheggio per 200 biciclette

Un'altra buona notizia per gli amanti della bicicletta dopo il via libera dal Consiglio Comunale al primo lotto di interventi per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà Pisa al litorale.

Sono infatti iniziati i lavori per la realizzazione di un parcheggio bici in zona stazione, esattamente come tanti anni fa quando si trovava a fianco del palazzo delle poste oggi sede del Catasto. Il parcheggio bici in area stazione dunque ritorna, come annuncia Pisamo che, su un’area di oltre 500 metri quadri, realizzerà gli stalli per 200 bici e una nuova stazione per il bike-sharing da 12 posti.

I lavori termineranno il 30 marzo. Naturalmente si tratta di un parcheggio pubblico, aperto e illuminato, dotato di videosorveglianza. La zona prescelta è fra la Sesta Porta e la Stazione.