Parcheggio al campo Santa Marta e 'sosta di cortesia': no degli ambientalisti

Si torna a discutere in città di parcheggi e 'sosta di cortesia' sulle strisce blu per chi deve fare compere per le prossime festività. L'associazione ambientalista La Città Ecologica si schiera in senso contrario alle previsioni emerse in questi giorni, perché "creando aspettativa di sosta si incentiva solamente il traffico, degradando la qualità della vita dei cittadini e l'aria che respiriamo".

Uno dei temi in esame è quello dell'idea di prevedere un parcheggio nell'area del campo sportivo Santa Marta, precedente sede della società sportiva Freccia Azzurra. Il caso è stato segnalato in un comunicato dal gruppo consiliare Diritti in Comune: "Potrebbe sembrare una barzelletta, ma purtroppo non lo è. Si tratta della ennesima proposta, fuori dal tempo e dalla storia, di Confcommercio, seguendo la logica che più posti auto sia sinonimo di più affari. Riteniamo che non sia accettabile pensare di trasformare un campo sportivo in un parcheggio, privando la città di un luogo storico di socialità e sport".

La stessa Freccia Azzura si è dichiarata contraria all'ipotesi: "Registriamo - scrive la società su Facebook il 12 ottobre - con forte disappunto la proposta di Confcommercio che, in barba alla storia della nostra città, della rinnovata sensibilità ambientale e contro la logica del risultato finale che si vorrebbe ottenere, propone di realizzare un parcheggio nello storico campo della nostra associazione. Confidiamo sul buon senso della nostra amministrazione perché tale proposta venga stroncata sul nascere".

"Che si voglia addirittura fare un nuovo parcheggio dove ora è un campo di calcio, dietro delle abitazioni e a contatto con le mure urbane, rasenta l'incredibile. - ha incalzato La Città Ecologica - bene ha fatto la Freccia Azzurra ad annunciare la sua ferma opposizione. La Città Ecologica fa proprio l’impegno della società sportiva: 'ci opporremo con tutte le nostre forze' e lavoreremo per coinvolgere in questa battaglia tutto il movimento ambientalista pisano. Del resto una delle prime battaglie che il movimento ambientalista vinse in città, negli anni '80, fu quella contro il progetto della giunta di realizzare un parcheggio nell'area della Ghiacciaia, in via del Brennero, anch'essa a ridosso delle mura urbane e quindi vincolata".

Un'altra ipotesi emersa nel dibattito pubblico è quella della 'sosta di cortesia', da applicarsi sugli stalli a pagamento per favorire lo shopping e quindi l'economia locale. Per La Società Ecologica "Sono sbagliate le proposte delle due principali associazioni dei commercianti per istituire nelle aree con stalli blu la cosiddetta 'sosta di cortesia'. Se una tale sosta consentita gratuitamente fosse di due minuti, il tempo per far scendere o salire una persona con problemi di deambulazione, ci si potrebbe anche stare. Ma non è questo. La sosta consentita gratuitamente dovrebbe essere di 20 minuti, per fare compere diciamo. Così la sosta non ha nulla di 'cortese'. Così è solo un modo per eliminare gli stalli blu, penalizzando i residenti e creando traffico veicolare privato, più inquinamento, meno vivibilità, degrado dei quartieri".

"Invece di farsi la guerra su chi incentiva di più il traffico inquinante - conclude l'associazione - le associazioni dei commercianti si cimentino sulla sfida dei cambiamenti climatici. Lavorino con le associazioni ambientaliste per festività natalizie all’insegna della limitazione delle emissioni di CO2, sia Pisa una città a Natale sostenibile, puntando a richiamare a passeggiare nel centro e sui lungarni liberi dal traffico per più pomeriggi la folla del giugno pisano".