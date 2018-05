Aeroporto, denuncia Usb: "Eliminato il parcheggio per dipendenti e Vigili del Fuoco"

A farne le spese del contrasto fra Toscana Aeroporti e Comune di Pisa sono anche i lavoratori. E' il sindacato Usb a denunciare il fatto che "sia i lavoratori di Toscana Aeroporti che i Vigili del Fuoco sono stati avvertiti che verrà chiuso e smantellato il parcheggio dei dipendenti in zona Sant'Agostino. I Vigili del Fuoco sono stati avvertiti dall'azienda e nemmeno dall'amministrazione comunale, segno di quanto sia scarsa l'attenzione verso l'efficienza del soccorso. Restano a disposizione i parcheggi per dipendenti, con pochi posti fruibili, nella zona area 'ex FedEx' e 'Rent a car', quest'ultimo isolato e situato in un'area molto distante dagli accessi per i luoghi di lavoro.

Ciò comporterà, anche di notte dati i turni del personale, di dover percorrere a piedi un marciapiede che costeggia via Cariola, "via deserta e poco illuminata, con possibili problemi di sicurezza" insiste il sindacato. Che prosegue: "Il parcheggio di via Sant'Agostino costituiva un ottimo punto di arrivo, perché vicino al luogo di lavoro, ma soprattutto molto illuminato e vicino ad abitazioni, cosa questa che rendeva il tragitto, almeno a livello di percezione, sicuro. Inoltre la nuova area di parcheggio ex P8 non sarà sufficiente per numero di stalli, costringendo i Vigili del Fuoco a fare spola con un bus dalla sede centrale, distogliendo così il già esiguo personale operativo disponibile ed i dipendenti di Toscana Aeroporti ad estenuanti ricerche di un posto libero aumentando, in altissima stagione, un livello di stress già duramente provato dalla nota decisione dell'azienda di disfarsi del 70% dei lavoratori".

"Una possibile soluzione - conclude Usb - potrebbe essere l'utilizzo del People Mover di via Goletta e del parcheggio relativo, ma l'attenzione e le decisioni restano in capo ad una amministrazione comunale che dovrebbe saper gestire l'urbanistica e la struttura di una città con un aeroporto internazionale in maniera adeguata e funzionale".