Parcheggi all'ospedale Cisanello: apre l'area gratuita da 500 posti

Lunedì 28, davanti all'ospedale di Cisanello, sarà aperto il nuovo parcheggio libero 'B3' da 500 posti, prima parte del parcheggio denominato 'sigaro' e posto tra via Mario Selli e via Aldo Pinchera.

L'apertura comporterà una modifica della viabilità: l'accesso a questa nuova area di sosta avverrà, per esigenze di cantiere, da via Aldo Pinchera tramite un percorso carrabile e un percorso pedonale con l'istituzione del doppio senso di circolazione sulle suddette vie (Selli e Pinchera).

In prossimità dell'ingresso al nuovo parcheggio è stata creata una fermata per il bus navetta gratuito. Si confermano poi le due corsie preferenziali sulle due strade, una in direzione sud-nord (via Mario Selli) ed una in direzione nord-sud (via Aldo Pinchera) e l'istituzione del divieto di fermata lungo tutte e due, su entrambi i lati.