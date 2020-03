Santa Chiara: parcheggio gratis per i dipendenti

Parcheggi gratis da ieri, 27 marzo, per i dipendenti dell’Aoup in servizio nel presidio ospedaliero di Santa Chiara. I dipendenti potranno parcheggiare gratuitamente le auto in via Cammeo grazie a un accordo fra Aoup, Pisamo e Comune di Pisa, teso ad agevolare il più possibile il loro accesso al lavoro e allo stesso tempo limitare al minimo la circolazione delle persone e l’utilizzo dei mezzi pubblici, in questa fase di emergenza per la pandemia da Covid-19.

L’Aoup aveva avanzato questa richiesta a Pisamo e Comune, che hanno prontamente risposto mettendo a disposizione, dalle 6 alle 23, i 370 posti auto del parcheggio che vanno ad aggiungersi agli altri stalli di sosta blu, limitrofi al presidio ospedaliero, attualmente fruibili anch’essi gratuitamente dopo le recenti disposizioni dell’amministrazione comunale. "L’Aoup -scrive in una nota l'azienda ospedaliera - ringrazia i partner istituzionali per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, in questa fase di grande difficoltà per tutti gli ospedali".