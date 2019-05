Galilei, la denuncia: "Toscana Aeroporti farà pagare il parcheggio ai suoi lavoratori"

Le segreterie provinciali di Pisa di molti sindacati sono sul piede di guerra contro Toscana Aeroporti. Motivo del contendere è la decisione della società di "far pagare il parcheggio utilizzato dai lavoratori che operano per varie aziende nell'aeroporto". La misura sarà attiva dal primo giugno.

Le sigle (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl T. A., Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Fp Cgil) non comprendono le motivazioni di Toscana Aeroporti: "Non esiste - spiegano - un problema di spazio o sovraffollamento per il parcheggio, essendo il medesimo utilizzato fin ora. Non ci sono autobus di servizio pubblico che giungono all’aeroporto di Pisa con cui venire a lavorare e comunque si lavora a tutte le ore del giorno, per cui utilizzare la propria auto è spesso una vera e propria necessità. Non ci sono parcheggi gratuiti intorno all'aeroporto per cui non ci sono alternative concrete. Visti i conti in forte attivo della società, non comprendiamo la necessità di fare ulteriore cassa, penalizzando ancora una volta i lavoratori".

"Per tutto questo la riteniamo una decisione ingiusta e sbagliata - insistono - pensiamo che non sia giusto penalizzare i lavoratori, molti dei quali operano in appalti diretti ed in servizi importanti per i viaggiatori, spesso con orari part time, con ulteriori aggravi di fatto sul proprio salario. Abbiamo chiesto formalmente alla Società di rivedere il provvedimento e comunque di approfondire la questione in un apposito incontro sindacale, ma ad oltre una settimana dalla richiesta nessuna risposta ufficiale è arrivata, segno di nessuna volontà di dialogo. Una ennesima scelta arrogante che evidenzia l'assoluta indifferenza verso le conseguenze per i lavoratori di tale decisione".

Lo scontro è aperto: "nel denunciare questo ennesimo attacco al salario dei lavoratori dell'aeroporto Galilei da parte del concessionario della gestione pubblica - concludono - decideremo insieme ai lavoratori le prossime iniziative in merito".