San Giovanni alla Vena: domenica l'inaugurazione del nuovo parcheggio

Sarà inaugurato domenica 15 dicembre il parcheggio pubblico in via della Chiesa a San Giovanni alla Vena, realizzato da coloro che hanno attuato il piano di lottizzazione di iniziativa privata delle aree di via Achille Grandi.

"Dopo anni - dice il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci - risolviamo un problema di parcheggi in una zona molto bella di San Giovanni. Un passo alla volta questo paese sta migliorando sempre di più. A breve sarà realizzato un percorso benessere lungo l’argine dell'Arno, verranno realizzati il restyling e l’efficientamento energetico di Piazza della Repubblica e sarà asfaltata Via Buozzi. Mi preme evidenziare, inoltre, la vitalità che il paese sta recuperando grazie anche all’impegno e alla partecipazione di tante associazioni e di tanti cittadini e cittadine. Fare comunità, questa è la nostra visione".

"È importante un parcheggio in questa zona di San Giovanni alla Vena - aggiunge il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Taccola - perché è sorto in una zona che non aveva molti posti auto e può essere utilizzato anche da tutti e tutte coloro che frequentano la chiesa. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa".