Parcheggio di via Da Morrona: chiuso per i lavori di riqualificazione

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha annunciato l'inizio dei primi lavori di pulizia e messa in sicurezza del parcheggio pubblico in via da Morrona. L'area di sosta in San Giusto, di proprietà di Ferrovie dello Stato, ha da tempo problemi di degrado, nonostante il frequente uso di residenti e pendolari. Le segnalazioni degli abitanti per sporco e mancanza di sicurezza si sono moltiplicate nel tempo.

Da martedì 12 febbraio avranno avvio le operazioni di taglio dell'erba, rimozione dei rifiuti abbandonati e ripristino della segnaletica, in vista dell'acquisizione dell'area da parte di Pisamo, la società che gestisce la mobilità urbana per il Comune, tramite contratto di comodato con RFI. Per tutta la durata dei lavori, dal 12 al 28 febbraio, il parcheggio non potrà quindi essere utilizzato e rimarrà chiuso al traffico, con istituzione del divieto di sosta.

"Un'altra zona della città strappata al degrado - ha commentato il sindaco Conti - sono anni ormai che nell'area i cittadini segnalano episodi di furti e danneggiamenti alle auto parcheggiate. La nostra volontà è quella di riqualificarlo da subito e renderlo fruibile e sicuro per i residenti del quartiere e per i pendolari, dotandolo inoltre di un sistema di guardiania e di tariffe sostenibili".