Pisa da vivere con i bambini: ecco i parchi al chiuso per far divertire i più piccoli

Inverno, freddo, giornate corte e bambini...in casa! E' un po' il 'terrore' di tutte le mamme quello di come traghettare i figli all'ora di cena, dopo che magari sono usciti dall'asilo o da scuola, quando le giornate di questi mesi invernali non permettono una passeggiata. E allora perchè non far svagare i piccoli nei parchi gioco con gonfiabili che ormai sono disseminati anche nella provincia di Pisa?

Eccone alcuni...

p.s. Non dimenticate di portare con voi un asciugamano e una maglietta di ricambio...perchè una bella sudata ai vostri bambini non gliela toglierà nessuno, ma il divertimento per loro sarà assicurato!