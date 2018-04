Parco delle Concette occupato, il Comune: "Avvisata l'autorità giudiziaria"

Denunce e possibili nuovi interventi della Polizia Municipale al Parco di San Silvestro, detto anche parco delle Concette, area verde riqualificata ed inaugurata il 15 aprile scorso. Proprio in questo luogo è stato annunciato dal 28 al 1° maggio un festiva, organizzato per celebrare i tre anni del progetto della rivista 'Riscatto', portato avanti da associazioni e centri sociali. L'amministrazione però spiega che "la Polizia Municipale è intervenuta e ha verificato la mancanza di autorizzazione, la mancanza di agibilità delle strutture e ha denunciato gli organizzatori per mancanza di agibilità, per occupazione abusiva di bene pubblico e per danneggiamento aggravato (sono stati forzati i cancelli del Parco). La Polizia Municipale, con una diffida, ha intimato agli organizzatori di liberare il Parco entro 24 ore, l'inottemperanza comporterà ulteriori sanzioni penali e amministrative".

Al momento del controllo si spiega che i presenti "stavano installando un palco, gazebo, bagni chimici e altre strutture per organizzare una festa non autorizzata, entrando anche con furgoni nell'area verde e sulla pista ciclopedonale". Il Comune quindi intende difendere "la fruibilità collettiva di un bene pubblico, che non può diventare luogo di manifestazioni private non autorizzate, con tanto di immissioni di furgoni, materiali e senza nessuna tutela di sicurezza. Il Parco di San Silvestro è stato aperto recentemente con grande partecipazione dei cittadini. I pisani non vogliono subire imposizioni e prepotenze. Perciò l'autorità giudiziaria è stata avvisata e, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, il Comune ha chiesto il ripristino della legalità".

La risposta degli attivisti non è tardata: "I parchi di questa città non sono a misura di spot elettorali o vetrine per i turisti, ma luoghi da vivere all'insegna della partecipazione e del rispetto. Grazie al coinvolgimento della gente non solo di questo quartiere ma anche di altre 'periferie' della nostra città, in questi giorni sarà assicurato divertimento e serenità per grandi e piccini! Il programma culturale, musicale e sociale vedrà concerti, stand e mercati artigianali gastronomici, mostre di arte, sport e dibattiti. Con largo anticipo, da settimane e ben prima dell'apertura del parco, i cittadini di via Garibaldi si erano mobilitati per l'inaugurazione del parco, pronto da tempo, ma inaugurato solo allo scoccare della campagna elettorale. Il festival che inizia oggi mette al centro storie comuni di questa città: vicende di lotta e di riscatto dell'anima popolare di Pisa che si incontrano in un unico progetto. E' questa collettività che ha deciso di rivendicare uno spazio pubblico, scegliendo di condividerne gli spazi del parco di via Garibaldi per quattro giorni e fornendoli dei servizi necessari alla fruizione degli spazi pubblici, ma non predisposti dall'amministrazione".



"Il festival - concludono gli attivisti - è un evento organizzato da volontari, pubblico, gratuito e senza scopo di lucro che usufruisce di uno spazio a disposizione di tutti senza farne un uso esclusivo e senza precludere ad alcuno l'ordinaria fruizione dell'area. I vincoli amministrativi che dovrebbero garantire secondo i criteri della legalità avanzata dall'amministrazione comunale a tutti di poter usare uno spazio pubblico, in realtà, per gli elevati costi imposti, impediscono ai più di potersi incontrare, discutere e organizzarsi con strutture adeguate e in eventi significativi. Un ricatto che costringe a stare sul mercato, escludendo chi non ne ha i mezzi. Per questo per i prossimi quattro giorni il parco di via Garibaldi sarà curato da chi ne è ospite, nel rispetto di un bene collettivo e rivendicandone l'accesso".