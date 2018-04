Mura, riqualificata un'area verde: ecco il Parco delle Concette

E' stata recuperata una nuova area a verde nell’ambito del progetto Piuss del restauro della Mura storiche della città. Si tratta del Parco delle Concette, un’area di circa un ettaro che si estende tra le Mura e piazza San Silvestro, da cui si accede. Il vicesindaco con delega al Verde pubblico, Paolo Ghezzi insieme all’architetto del Comune Fabio Daole, hanno dato la notizia dell’apertura del nuovo parco urbano, in occasione della conferenza stampa di Pisa in Fiore 2018.

Sarà sabato 14 aprile alle ore 15.30, nell’ambito della manifestazione Fior di città 2018, l’inaugurazione della nuova area a verde, che servirà a dare respiro ad un quartiere come quello di via Garibaldi altrimenti povero di verde urbano, ricucendo il quartiere con il camminamento delle Mura storiche.

“Si tratta di un’area verde tutta chiusa e recintata, in parte dalle stesse Mura, per adesso ancora non attrezzata, che permetterà al quartiere di usufruire di uno spazio verde ampio e tranquillo, dove i ragazzi potranno giocare al sicuro, lontani dal traffico. E’ un’area complementare a quella del Giardino Scotto, sull’altro lato dell’Arno che, a partire da sabato 14 aprile sarà aperta tutti i giorni, con stesse modalità e orari del Giardino Scotto, dato che ne abbiamo affidata la gestione ad Euroambiente” hanno sottolineato il vicesindaco Ghezzi e l’architetto Daole.

“Pur avendo Pisa un centro storico di origini medievali, abbiamo puntato a dotare le zone immediatamente limitrofe, di 4 aree verdi facilmente raggiungibili dal centro storico - hanno proseguito - oltre al Giardino Scotto già riqualificato, adesso si aggiunge il Parco delle Concette, mentre nella parte più a sud abbiamo il Parco della Cittadella e prossimamente, nell’ambito del 'Progetto Binario 14' già finanziato dal governo, il parco delle Mura in via Battisti”.

Gallery