Ghezzano, rinnovato il supermercato Lidl: donata al comune un'area giochi

A conclusione dell'iter burocratico e dei necessari collaudi, il sindaco di San Giuliano Terme,Sergio Di Maio, e il direttore regionale Lidl, Nicola Selleri, annunciano l'attesa apertura della nuova area giochi di via Berchet, a Ghezzano, e l’inaugurazione del rinnovato punto vendita Lidl in via Lorenzo il Magnifico, 24.

"Ricordo che il parco giochi e l’area verde - spiega il primo cittadino della comunità termale - sono stati realizzati da Lidl Italia nell’ambito del piano particolareggiato e della successiva variante che hanno permesso alla società di modificare il fabbricato commerciale al fine di riorganizzare gli spazi interni e realizzare nuovi locali, ovviamente nel pieno rispetto dei limiti massimi di superficie coperta consentiti dalla scheda norma e dalle specifiche tecniche del piano particolareggiato. Quando è stato rilasciato il permesso a costruire, Lidl si è impegnata da subito nella riqualificazione dell’area verde come concordato con gli uffici comunali. Secondo gli accordi la gestione e la manutenzione dell’area, anche dopo la cessione alla pubblica amministrazione, resteranno a carico di Lidl che ringrazio per la sensibilità dimostrata. Con l’apertura dell’area si conclude un nuovo passo del progetto di recupero e riqualificazione della frazione".

Soddisfatto anbche il direttore regionale di Lidl, Nicola Selleri. "Siamo felici - afferma Selleri - di aver donato una nuova area giochi a Ghezzano. Grazie alla proficua collaborazione con il comune siamo riusciti, infatti, a realizzare un progetto che portasse valore alla comunità. Inoltre, questo intervento cade in concomitanza con la modernizzazione del nostro punto vendita di via Lorenzo il Magnifico, 24, che è stato oggetto di rinnovamento, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più elevato ed efficiente. Siamo certi che il nuovo design permetterà ai nostri clienti di vivere un’esperienza di acquisto ancora più piacevole".

La cerimonia si terrà l'8 marzo: alle ore 9.00 sarà inaugurato il rinnovato punto vendita Lidl, mentre alle 10.00 sarà tagliato il nastro al parco giochi.

L’area verde sarà intitolata alla memoria di Mirella Vernizzi: "Mirella -conclude il sindaco di San Giuliano - è stata una delle testimoni del progetto memoria del nostro comune: ha speso la sua vita per far conoscere ai giovani i valori della guerra partigiana e per affermare e difendere i principi ed i valori della nostra Costituzione. Non a caso abbiamo scelto la data dell'8 marzo per l'inaugurazione: dedicare a Mirella uno spazio dedicato ai bambini ci è sembrato il miglior modo per ricordare il fondamentale ruolo che le donne, con grandissimi sacrifici, hanno avuto nella costruzione della moderna società".

