G20 delle spiagge: ci sarà anche il Parco di San Rossore

Il Parco di Parco di Migliarino San Rossore sarà presente al G20 delle spiagge per parlare di turismo sostenibile e consapevole. L'appuntamento è in programma dal 18 al 20 settembre a Castiglione delle Pescaia dove si tiene l'edizione 2019. Qui sarà presente il presidente del Parco, Giovanni Maffei Cardellini Massaciuccoli, invitato, insieme ai responsabili della Marina di Levante di Viareggio, per raccontare l'esperienza del nuovo marchio 'Le Spiagge del Parco' nato per promuovere il turismo sostenibile e consapevole.

"Dalle bandiere al decalogo di comportamento fino alle azioni plastic-free, abbiamo messo in campo una prima serie di iniziative e non ci fermiamo: stiamo già impostando l'estate prossima - spiega Giovanni Maffei Cardellini - partiremo da un'assemblea con gli operatori per fare il punto della situazione, valuteremo gli aspetti positivi e le cose che non hanno funzionato per migliorarci".

#ScattinelParco, ecco i vincitori

Ma la stagione non è ancora finita: dal 27 al 29 settembre si svolgerà la Festa di Migliarino, dopo che nel fine settimana appena trascorso in tantissimi hanno partecipato alla Festa del Calambrone tra escursioni in battello, passeggiate a cavallo, gite in bici e il concorso fotografico #scattinelparco vinto da Adriano Bonanni (sezione paesaggio), Giuseppe Sarno (sezione fauna), Laura Argelati (sezione flora) e Riccardo Pacitti (menzione speciale della giuria). Tutte le iniziative fanno parte dei festeggiamenti per il 40° compleanno dell'istituzione del Parco Regionale Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, che si celebrerà ufficialmente il 13 dicembre.

