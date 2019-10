"Un parco o una strada dedicata ad Adriano Olivetti"

"Ritengo sia giusto che Pisa dedichi una via o uno spazio pubblico alla figura di Adriano Olivetti che fu non solo un grande imprenditore e un innovatore ma anche un uomo attento ai temi etici e sociali del rapporto tra comunità e impresa". L’annuncio è stato dato dal sindaco di Pisa, Michele Conti, in occasione della presentazione alla stampa della prossima edizione dell'Internet Festival in programma a Pisa dal 10 al 13 ottobre.

Uomo di grande rilievo nella storia italiana del secondo dopoguerra, Olivetti si distinse per i suoi innovativi progetti industriali basati sul principio secondo cui il profitto aziendale deve essere reinvestito a beneficio della comunità. Il legame tra l’imprenditore piemontese e Pisa risale alla fine degli anni ‘50 quando, in un centro di ricerca della città venne realizzato il primo calcolatore elettronico italiano, il Cep (Calcolatore Elettronico Pisano), grazie a un finanziamento pubblico e alla collaborazione con l’Università di Pisa. Quel primo strumento è presente al Museo degli strumenti per il calcolo di Pisa.

Su quella vicenda storica l’Internet Festival 2019 dedica una sezione della mostra 'Hello World' (Centro Congressi delle Benedettine, inaugurazione 10 ottobre, ore 16.00) a cura del Dipartimento di Informatica che quest’anno celebra i cinquant’anni, dedicata ai tre secoli di storia degli strumenti d calcolo, mentre, in Logge di Banchi, sarà esposto un grande ritratto di Adriano Olivetti, scelto dall’artista 'No Curves' insieme a Steve Jobs e Samantha Cristoforetti a simbolo di questa edizione.