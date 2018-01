Sei pisano se: le parole che solo un pisano riesce a capire

Ecco alcune delle classiche parole pisane che potrebbero essere incomprensibili per chi capita in città per la prima volta.

A tutto sdeo : senza limite, senza fine

Brodo : persona non particolarmente brillante, stupida

Bimbo/a : si usa per rivolgersi a una persona da 0 a 120 anni

Bubbolare : lamentarsi.

Briscolare : picchiare, menare. Es. "Se ti incontro ti briscolo!"

Cardeo : zitello attempato

Fioso : persona che si lamenta sempre

Gabbare : fregare/bypassare

Ghiozzo : aggettivo che indica persone rustiche, 'rozze' e poco adatte al contesto in cui si trovano

Ingaboiare : barare durante un gioco

Patate mascè : Il purè di patate come lo chiamano i pisani

Peoro : si dice di persona "cornuta"

Rigozzare : vomitare

Ruzzare : scherzare

Sfoare : essere bravi in qualcosa. Es. "Sei bravo a giocare a calcio? Boia ci sfoo di brutto!". Può essere usato anche col significato di "andare veloce"

Sgainare : morire. Es. "Sto sgainando di fame!"