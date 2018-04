Frana a Mazzolla, affidati i lavori: previsti almeno 200mila euro di interventi

Procedono spedite le operazioni in urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino della strada a Mazzolla, a Volterra, dopo il cedimento che ha causato l'evacuazione di due famiglie ed il dissesto sulla sede stradale in località La Frana.

Ci vorranno, è la stima del Comune, circa 155mila euro a Mazzolla, cui si sommano alcune decine di migliaia di euro per il ripristino del paramento murario e 100mila euro per la località La Frana. Incaricate delle operazioni sono state la ditta Geoalpi, che già intervenne con personale specializzato durante i crolli delle Mura medievali, e le ditte locali Boccacci e Gabellieri. I lavori di messa in sicurezza del versante a Mazzolla partiranno già domani, 6 aprile.

L'assessore ai lavori pubblici Massimo Fidi sta verificando anche che la frazione non resti isolata, attraverso i lavori in corso sull'uscita secondaria dal paese che adesso è diventata l'unica via di accesso. Subito a seguire, già dall'inizio della prossima settimana, partiranno i lavori in località La Frana, dove già nel precedente mandato l'amministrazione ha realizzato una grossa barriera paramassi ed una palificazione in grado di salvaguardare, assieme ad un intervento di ingegneria naturalistica, la strada di Doccia, che corre fra i calanchi e le balze. La somma urgenza ricalca le problematiche logistiche legate ad una strada senza sfondo come quella di Doccia, in cui abitano molte famiglie e attività ricettive e in cui gli interventi effettuati hanno scongiurato l'isolamento dell'area.