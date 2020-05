Pass per i residenti per parcheggiare a Marina di Vecchiano: domande solo online

Partono da domani, mercoledì 20 maggio, le richieste per i Pass per Marina di Vecchiano, gli speciali abbonamenti per i residenti vecchianesi che valgono per tutta la stagione estiva e il cui costo è anche per quest’anno di 15 euro. "Siamo al lavoro per riaprire il litorale già dai prossimi giorni, con tutta probabilità già dal prossimo fine settimana - spiega il sindaco Massimiliano Angori - intanto procederemo a garantire una fruizione della marina per passeggiate o attività sportive sulla spiaggia, o un pranzo presso i nostri ristoranti e strutture del litorale; per la stagione balneare vera e propria, quindi bagni di sole e in mare, sulla spiaggia libera bisognerà aspettare ancora alcuni giorni perché dobbiamo organizzarci in base a quelle che saranno le disposizioni regionali per tutte le spiagge libere, di cui siamo in attesa. Siamo inoltre al lavoro, per far fronte ai protocolli di sicurezza governativi utili a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 che impongono, come da DPCM di domenica 17 maggio, nuove attività di logistica e di sorveglianza tutte a carico dell’Ente comunale".

Cambiano le modalità per richiedere gli abbonamenti, data l'emergenza nazionale da Covid-19: niente più code allo sportello dell’Urp, avviene tutto in modalità online. "Le domande potranno essere inviate soltanto per posta elettronica, all'indirizzo permessimarina@comune.vecchiano.pisa.it - prosegue Angori - non sarà rilasciato il tradizionale tagliando cartaceo; il cittadino invia all’indirizzo di posta elettronica la documentazione necessaria e l’attestazione di avvenuto pagamento. Coi tempi opportuni e in base all’ordine di arrivo delle domande, i richiedenti riceveranno conferma di accettazione della richiesta sulla propria casella di posta elettronica, da parte dell’Ufficio Urp".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I numeri di targa delle autovetture autorizzate saranno, conseguentemente, inviate al gestore del parcheggio, per le conseguenti verifiche elettroniche. In caso di necessità di maggiori informazioni o chiarimenti, è possibile inviare una mail all’indirizzo: permessimarina@comune.vecchiano.pisa.it.