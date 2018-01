I Passi: passaggio a livello chiuso tre giorni per lavori di manutenzione

Il passaggio a livello dei Passi in via XXIV Maggio rimarrà chiuso al traffico veicolare dalle ore 21 di lunedì 22 gennaio alle 14 di mercoledì 24 gennaio, per consentire a Rete Ferroviaria Italiana interventi di manutenzione straordinaria al binario ed alla sede stradale.

Sarà garantito durante il giorno, dalle 6 alle 21, tranne che durante la posa del nuovo asfalto, il passaggio alle biciclette e ai pedoni, con movieri a terra che dirigeranno il transito in sicurezza.

Per gli autoveicoli la viabilità alternativa per raggiungere I Passi da via XXIV Maggio sarà: svolta a destra in via Rosselli, poi via di Gello, svolta a sinistra in via Gigli e di nuovo a sinistra in via Lenin. I bus, in particolare la linea 4, sarà deviata in via Rosselli, Largo Duca d’Aosta, via Roques. Sarà istituito un servizio navetta che dal quartiere porterà fino al distributore prima del passaggio a livello, distante 300 metri a piedi dalla fermata di via XXIV Maggio.