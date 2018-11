'Passato, presente e futuro conviviale' per la RT 73 Pontedera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Venerdi 16 Novembre 2018 presso il ristorante Maledetti Toscani di Pontedera, è stata organizzata la conviviale dal titolo Passato, Presente e Futuro per la Round Table 73 Pontedera. La serata riservata ai soci, ex soci e possibili futuri soci è stata il momento incontro per parlare del passato, presente e futuro del Club Pontederese fondato nel 2006. Il presidente Matteo Tagliaferri, ha presentato i programmi e le attività del club , nonché le attività benefiche dell’anno mirate ai bambini in più ha presentato il nuovo progetto di solidarietà , realizzato con la RT57 Pisa per il Monte Serra. Durante la serata si è tenuta la cerimonia d’investitura per Davide Bitossi , imprenditore di Ponsacco e Paolo J. Petri , Consulente e Mediatore Immobiliare di Cascina , come nuovi soci del Club Pontederese. Il prossimo appuntamento sarà sabato 24/11/2018 presso il supermercato Panorama di Pontedera per attività di volontari alla 22° Giornata della Colletta Alimentare del Banco Alimentare . La Round Table è un'organizzazione dedicata a GIOVANI lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l'incontro, promuovendone l'amicizia e le intese personali e svolgendo anche iniziative di carattere filantropico. Tratto caratteristico della Round Table è l'età dei suoi soci che, decadono da tale qualità al compimento del quarantesimo anno di età. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole". Ogni tavola è composta da almeno dieci soci detti "Tablers" fino ad un massimo di quaranta, dei quali non più di tre possono esercitare la stessa professione.