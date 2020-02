Sicurezza: la 'passeggiata di quartiere' arriva in Vettovaglie

Proseguono le 'Passeggiate di quartiere' dell’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno e dei distaccamenti di quartiere della Polizia Municipale, per raccogliere segnalazioni e richieste da parte dei cittadini. Dopo la zona Don Bosco - Pratale della scorsa settimana, ieri l’assessore ha effettuato un sopralluogo in zona Vettovaglie, dove ha avuto modo di parlare con cittadini e commercianti e di confrontarsi in particolar modo con i referenti dei gruppi di 'Sguardo di vicinato', che a loro volta, hanno raccolto le segnalazioni dei residenti del quartiere.

L’assessore Bonanno, insieme ai distaccamenti di quartiere della Polizia Municipale, ogni settimana effettuerà un sopralluogo in zone diverse della città, per dare concretezza alla forma di collaborazione e di sinergia fra cittadini, amministratori e forze di polizia nata con lo 'Sguardo di Vicinato', sempre nell’ottica di un sistema di sicurezza integrata, un modello di collaborazione tra istituzioni pubbliche e cittadini per fronteggiare i fenomeni di microcriminalità e per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, a tutela della propria comunità.