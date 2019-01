La Pasticceria Artigiana di Pontasserchio e la torta coi bischeri su Rai Uno

La Pasticceria Artigiana di Pontasserchio e la torta coi bischeri protagonisti ieri sera nella trasmissione di RaiUno 'I soliti ignoti'.

Tra gli ignoti che la concorrente doveva indovinare c'era infatti Sandra Bacci, titolare della pasticceria sangiulianese insieme al fratello Leonardo che ha fatto il suo ingresso più tardi in studio come 'parente misterioso'.



"Una bella sorpresa per tutti noi e una grande soddisfazione per loro, da sempre tra le eccellenze del nostro territorio" commenta il sindaco del Comune termale Sergio Di Maio.