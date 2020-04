Comprensorio del Cuoio, firmato il Patto distrettuale per la ripartenza

Via libera all'unanimità da tutti i membri del Comitato d'area al Patto Distrettuale per la responsabilità e la ripartenza, siglato lo scorso 20 aprile, per tutelare la ripartenza delle attività conciarie, affrontando i problemi di tutti i soggetti della catena produttiva, lavoratori o imprese. Il risultato è stato centrato dai sindaci di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli Valdarno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte, che affermano con soddisfazione: "Siamo orgogliosi di avere gestito, insieme alle parti sociali, con affidabilità, competenza, serietà e amore per la propria comunità, situazioni complesse come quella legata a questa emergenza. In una crisi così difficile come quella che stiamo vivendo, ancora una volta categorie produttive, sindacati e istituzioni, si sono messe a lavorare insieme per costruire le basi di una ripartenza rapida del Distretto, cercando di garantire, insieme e attraverso la sicurezza di lavoratori, imprenditori e delle loro famiglie, la tenuta in termini di competitività e la coesione sociale del sistema".

L'impegno assunto dagli amministratori riguarda aspetti precisi e specifici. Per prima cosa i protocolli aziendali per la sicurezza che dovranno essere prodotti condividendo il set di contenuti minimi obbligatori per tutti, allegato al Patto e calibrato sulle esigenze specifiche. Poi per la diffusione del lavoro agile anche nelle aziende produttive e commerciali là dove non è richiesta la presenza; la riorganizzazione delle dinamiche del lavoro per ridurre gli spostamenti all’interno del sistema locale e favorire una mobilità alternativa e sostenibile, e cercare di semplificare l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, perseguendo economie di scala e riducendo il tempo che ognuno deve dedicare a questo scopo.

Ma l'impegno preso con il Patto riguarda anche la ricerca di risorse aggiuntive per la copertura delle spese di investimento necessarie alla riorganizzazione complessiva dei processi produttivi in ottica Covid e sviluppo sostenibile, e la possibilità di garantire un monitoraggio costante dell'applicazione nelle aziende delle normative di sicurezza nazionali e regionali attraverso la raccolta periodica delle risultanze dei lavori dei Comitati aziendali costituiti ai sensi del Protocollo nazionale del 14 marzo 2020 e dei servizi di Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Asl. La stesura del documento nasce da un complesso lavoro svoltosi attraverso diverse riunioni di Comitato d'area, con lunghe sessioni (sempre tutte in videoconferenza) del gruppo tecnico di lavoro, mirate a definire un patto tra gli attori locali per assicurare la ripartenza e le garanzie possibili per i lavoratori e la collettività, nel rispetto di quanto richiesto dalle norme.

Il Comitato ha analizzato le esigenze produttive e dei lavoratori (dalle grandi concerie ai più piccoli contoterzisti, dai calzaturieri ai laboratori stile delle conce), valutando il rischio di non poter fare in tempo i campionari, oppure rischiando di lasciare le pelli a macerare nelle vasche senza possibilità di stabilizzarle e portarle a compimento. Il Comitato ha anche cercato di capire come, alla ripartenza, i committenti conciatori potessero aiutare i contoterzisti a rispettare le norme di sicurezza, avendo spazi produttivi più ridotti e lavorazioni (ad esempio quelle meccaniche) in cui non si può mantenere il distanziamento sociale richiesto e ha tentato di riaffermare la centralità di artigianato, commercio, somministrazione e servizi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La sicurezza e la salute sono beni prioritari e quando si ripartirà sarà necessario garantire lo svolgimento del lavoro senza che vi siano margini di rischio per la riaccensione di focolai - continuano i sindaci firmatari del Patto - è in gioco l'immagine del sistema distrettuale, un sistema pulito, ambientalmente attento, socialmente coeso, economicamente dinamico e competitivo costruito dalle nostre donne e dai nostri uomini in tanti decenni di lavoro. L'impegno che chiediamo è che tutti rispettino le regole, da parte nostra nessuno sarà lasciato solo". Il Patto è stato inviato al presidente della Regione Toscana affinché possa costituire base utile per una concreta ripartenza in piena sicurezza il prima possibile. "Siamo pronti a partire - chiudono i sindaci - le associazioni di categoria ed i sindacati, insieme a noi, sono pronti a sostenere la riorganizzazione di tutti i sistemi, da quello della mobilità a quello delle mense, lavorando con le imprese e i sindacati su turni di lavoro e riorganizzazioni dei processi, programmazione e organizzazione dei servizi ai lavoratori e alle famiglie. Se non ripartiamo anche un sistema ben strutturato come il nostro rischia di non risollevarsi più".