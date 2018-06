Patto per la sicurezza: nuove telecamere e controllo di vicinato a San Giuliano Terme

In Prefettura è stato firmato oggi, 28 giugno, il patto per la sicurezza che porterà nuove telecamere nei comuni di di Pontedera, San Giuliano Terme, Montescudaio, Santa Maria a Monte, Vicopisano e Riparbella.

Il sindaco di San Giuliano Sergio Di Maio spiega più nel dettaglio i prossimi interventi per la cittadina: "L’amministrazione intende rafforzare le azioni di prevenzione e sicurezza. La firma del Patto per la sicurezza urbana è fondamentale per procedere con la richiesta al Ministero dell’Interno per l’implementazione del sistema di videosorveglianza, già realizzato ed attivo. L’intenzione è quella di posizionare ulteriori telecamere lungo le strade di accesso al territorio comunale e nelle aree interessate dal fenomeno della prostituzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il progetto prevede anche l’installazione di telecamere presso nelle zone prossime alle stazioni ferroviarie di Ripafratta e San Giuliano Terme".

Con il Patto viene istituita presso la Prefettura una cabina di regia, composta dai rappresentanti delle forze di polizia e della polizia locale, con il compito di monitorare con cadenza semestrale lo stato di attuazione del Patto stesso. "L’impegno per la sicurezza e il presidio del territorio è costante - conclude il primo cittadino - un impegno che manteniamo non soltanto attraverso la costante presenza delle forze dell’ordine ma anche attraverso il mantenimento costante del decoro degli spazi pubblici. Con la firma del Patto diamo il via ufficiale anche al progetto di controllo di vicinato istituzionale, concordato con la Prefettura, la Questura, i comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con la Polizia Municipale, per il quale a breve sarà organizzato un'incontro specifico con la cittadinanza. Infine vi informo che è stata definita la procedura di gara per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Pontasserchio, uno dei punti fondamentali del nostro programma di legislatura".