Sicurezza, patto in Prefettura: arrivano finanziamenti per la videosorveglianza

Telecamere di videosorveglianza per aumentare la sicurezza del territorio. Questa mattina, giovedì 28 giugno, il prefetto di Pisa, Angela Pagliuca, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, ha sottoscritto con i sindaci dei comuni di Pontedera, San Giuliano Terme, Montescudaio, Santa Maria a Monte, Vicopisano e Riparbella i 'Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e l’installazione dei sistemi di videosorveglianza'.

Gli accordi consentiranno alle amministrazioni locali di avvalersi di specifiche risorse finanziarie statali, previste dalla legge 48/2017, con le quali realizzare sistemi di videosorveglianza: sono stati stanziati, a livello nazionale, 37 milioni di euro per il triennio 2017/2019.

"In tal modo - sottolineano dalla Prefettura - si intendono rafforzare gli strumenti di coordinamento tra istituzioni statali ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata ed il benessere della comunità territoriale, anche in attuazione dell’art. 118, terzo comma, della Costituzione".

La videosorveglianza sarà così utilizzata nelle zone di maggiore rischio per disincentivare fenomeni di degrado, vandalismo, spaccio e per monitorare meglio le aree frequentate quotidianamente dalle fasce della popolazione più esposte a rischi.

Ogni Patto prevede l’istituzione di una cabina di regia con il compito di monitorarne lo stato di attuazione.