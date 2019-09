Calcinaia: la Polizia Municipale in pattugliamento notturno

Un’importante novità che dà seguito ad un impegno preso dall’amministrazione comunale di Calcinaia, ovvero quello di implementare i turni della Polizia Locale inserendo anche quelli notturni in modo da garantire un’attività di presidio del territorio che abbia funzioni di controllo sia nell’ambito della sicurezza personale che di quella stradale.

Lo scorso venerdì, 20 settembre, gli agenti della PM hanno preso servizio a tarda sera per pattugliare il territorio comunale anche di notte. In totale sono state elevate 8 sanzioni al Codice della strada, è stato rilevato un sinistro stradale e sono stati effettuati 4 accertamenti tramite 'precursore' per il rilievo del tasso alcoolemico. Sono stati fermati anche tre pedoni per opportuni accertamenti.

"Un impegno dunque che sta già dando i suoi frutti e che indubbiamente contribuisce a rendere più sicure le nostre strade e il nostro territorio oltre a salvaguardare cittadini e automobilisti - sottolineano dal Comune - periodicamente, ma con una cadenza non fissa in modo da non dare punti di riferimento ad eventuali 'furbetti' che, conoscendo abitudini e posizionamenti degli agenti pensano di farla franca, il servizio di pattugliamento notturno continuerà per fornire ai cittadini l’importante attività di controllo sulle nostre strade che era stata promessa dall’amministrazione".