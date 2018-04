Caos bus al Pisa Mover, il Pd: "Non escludere un ripensamento sull'ordinanza"

Tornare ad un clima sereno prendendo in considerazione anche un dietrofront sull'ordinanza entrata in vigore lo scorso 19 aprile. E' quanto auspica il segretario provinciale del Partito Democratico Massimiliano Sonetti sulla questione del caos autobus nel parcheggio del Pisa Mover che ha creato attrito nei rapporti tra Toscana Aeroporti e Comune.

"La segreteria provinciale del Pd di Pisa esprime preoccupazione per le tensioni createsi fra la società Toscana Aeroporti e l'amministrazione comunale sulla vicenda del terminal dei bus navetta fra Firenze e il Galilei - si legge in una nota - ritenendo necessario il rispetto delle ordinanze sindacali, ma auspica che si possa riaprire al più presto un confronto che possa condurre a soluzioni nuove, rispettose delle scelte infrastrutturali già compiute e al tempo stesso non penalizzanti per la competitività dello scalo". "Ogni atto che contribuisca a ristabilire un clima sereno e collaborativo è oggi il benvenuto - concludono dalla segreteria proviniciale - per questo chiediamo di non escludere un ripensamento dei provvedimenti di fronte a fatti nuovi che prospettino concrete alternative".