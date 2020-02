Sanità: in pensione pediatra e nuovo medico di famiglia a Santa Croce

Dal 1° marzo Maurizio Petri, pediatra di libera scelta dell'ambito territoriale Cascina Crespina Lorenzana Fauglia Orciano, termina la sua attività. Per tutti gli assistiti è stato disposto un passaggio massivo alla dottoressa Chiara Domenici alla quale, dalla stessa data, è stato conferito un incarico provvisorio.

Dal prossimo mese di marzo inoltre prenderà servizio un nuovo medico di famiglia nel Comune di Santa Croce sull'Arno, che comprende anche la frazione di Staffoli. Il nuovo medico è il vincitore del bando emesso nei mesi scorsi dall’Azienda Usl Toscana Centro finalizzato a ricoprire un posto vacante nel territorio. Il medico effettuerà attività ambulatoriale sia nel capoluogo Santa Croce sull'Arno che nella frazione di Staffoli, nei giorni e nei tempi che saranno stabiliti in base al numero di assistiti residenti nella frazione territoriale.

"Questa è per noi una notizia importantissima - afferma il sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda - è per noi la conclusione adeguata di un percorso che abbiamo voluto fortemente fin dal gennaio 2018. Da allora abbiamo organizzato cinque assemblee pubbliche, coinvolgendo la cittadinanza, il Forum di Staffoli, la Asl, i professionisti coinvolti, affinché venisse inserito, nel bando dell'azienda sanitaria per il nuovo medico, il vincolo di svolgere ambulatorio nella frazione di Staffoli"

Gli assistiti possono iscriversi negli elenchi di altri medici direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure ai totem Punto Sì, senza la necessità di rivolgersi ad uno sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite: web collegandosi al portale Open Toscana con computer, tablet e smartphone; app SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store; totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie. Il portale Open Toscana, permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione 'Servizi Toscana' e quindi 'Salute', utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione. In alternativa sarà necessario rivolgersi nelle sedi distrettuali agli sportelli che si occupano del servizio di anagrafica.