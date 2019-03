Pedinato da Cascina a Pisa, sorpreso mentre spaccia eroina: arrestato

Nella serata di ieri, 8 marzo, i Carabinieri della stazione di Cascina hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti a Pisa un 36enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

I militari, al termine di un servizio di osservazione e pedinamento iniziato proprio a Cascina, hanno bloccato l'uomo nell'atto di cedere una dose di circa un grammo di eroina a un tossicodipendente del luogo, segnalato alla Prefettura quale assuntore. Nel corso della successiva perquisizione eseguita in un camper in uso all'extracomunitario, sono stati rinvenuti e sequestrati: un bilancino di precisione, un cellulare, materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente ed una somma in contante pari a 415 euro, ritenuta provento dell’illecita attività.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.