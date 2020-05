Marina di Pisa, la richiesta degli imprenditori: "Pedonalizzare il lungomare per tutta l'estate"

“Pedonalizzare il lungomare per tutta l'estate”. E' questa la richiesta del direttivo di Confcommercio Marina di Pisa, annunciata dalla presidente Barbara Benvenuti, scritta nero su bianco in una lettera indirizzata a sindaco di Pisa Michele Conti e all'assessore al Commercio Paolo Pesciatini. “Ora come ora è fortissima la necessità di ripartire dal litorale pisano come elemento di punta per il turismo di tutta la città. Occorre procedere a tappe serrate per la riqualificazione di un tratto di costa affacciato direttamente sul mare, senza ostacoli di sorta e con una vista straordinaria. La nostra richiesta all'amministrazione comunale è quella di una pedonalizzazione di tutto il lungomare, nel tratto compreso tra piazza delle Baleari, lungo via della Repubblica fino all'altezza della rotonda del Bagno Foresta, dal 1 giugno fino al prossimo 15 settembre. La richiesta risponde contemporaneamente ad una serie di interessi molteplici: da un lato, un rilancio opportuno per negozi e locali della passeggiata, con la possibilità di ampliare suolo pubblico e offrire un servizio sicuro per i clienti e sufficientemente remunerativo per le stesse attività. Dall'altro lato, per agevolare, incentivare e promuovere una fruizione sicuramente più gratificante di tutto il tratto di costa interessato. Non possiamo dimenticare che il diffondersi del Covid ha letteralmente stravolto i comportamenti consolidati e che partendo da una straordinaria difficoltà, ci richiama tutti alla sfida di un nuovo modello di promozione turistica e di valorizzazione sostenibile di questo straordinario paesaggio. E noi imprenditori di Marina di Pisa siamo pronti a cogliere questa sfida fino in fondo”.

Via libera alla pedonalizzazione anche da parte del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Supportiamo gli imprenditori del litorale in questa richiesta che ci appare piena di buonsenso e perfettamente in sintonia con il tempo drammatico e straordinario e con le esigenze che le imprese in particolare della ricettività e del turismo si trovano già adesso ad affrontare. Rispondere alle loro esigenze, soprattutto se vanno in direzione di maggiore vivibilità e all'insegna della qualità, è un compito al quale siamo sicuri che l'amministrazione comunale, come già dimostrato altre volte, non si sottrarrà in alcun modo”.

