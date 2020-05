Pedonalizzazione lungomare di Marina: scatta la raccolta firme

Continua il dibattito sulla chiusura al traffico veicolare del lungomare di Marina di Pisa. Dopo l'idea avanzata da Confcommercio di pedonalizzare la strada dalle 12, questa volta è Confesercenti a lanciare una raccolta firme a supporto delle propria proposta di chiudere il lungomare al traffico veicolare a partire dalle 17, tutti i giorni, e dalle 12 durante i fine settimana.

"Il ruolo di una associazione che si rispetti - afferma il presidente di Confesercenti Litorale Alessandro Cordoni - è quello di tutelare gli interessi generali di tutte le attività commerciali. La proposta di chiusura del Lungomare di Marina dalla mattina, invece, è evidentemente rivolta solo a una parte minoritaria di esercizi pubblici penalizzando tante altre attività. Per questo stiamo concludendo una raccolta firme a supporto della nostra proposta, che viene incontro alle diverse esigenze, già anticipata al sindaco Conti e all’assessore al commercio e al litorale Pesciatini".

"Abbiamo svolto un sondaggio di tutti gli operatori commerciali interessati (e non limitato esclusivamente ai titolari di attività di pubblico esercizio) - prosegue Cordoni - per supportare una sperimentazione per questa estate diversa rispetto alle ultime stagioni. Chiediamo infatti la chiusura durante i fine settimana a partire dal sabato alle 12 fino alle 1 della notte del lunedì, anche in considerazione del concomitante svolgimento del mercato settimanale estivo la domenica mattina. Dal lunedì al venerdì, invece, proponiamo una pedonalizzazione dalle 17 alle 1 notte. Alla luce dell’impossibilità di quantificare l’impatto di queste nuovo provvedimento, si chiede una prima sperimentazione di 10 giorni. In caso positivo, la misura si applicherà fino al 15 settembre".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E sul confronto con Confcommercio interviene il responsabile area pisana Simone Romoli: "Abbiamo apprezzato l’apertura al dialogo con il passo indietro rispetto alla prima ipotesi di chiusura totale. Siamo certi che sulla nostra proposta ci possa essere convergenza proprio nell’interesse di tutti". Nuova proposta supportata dalle firme degli operatori commerciali, come spiega la presidente del Ccn di Marina Simona Rindi: "Abbiamo allegato le prime 15 firme dei legali rappresentanti delle attività, precisando che altre sono in corso di raccolta e che verranno integrate lunedì prossimo. Va comunque detto che come Ccn avevamo già formulato questa richiesta di sperimentazione al Comune il 20 maggio scorso. I commercianti sono convinti che queste misure sono necessarie al fine di non mortificare irrimediabilmente l'operato delle nostre attività, oltre ad avere un più ampio obbiettivo legato alla facilitazione del rispetto del distanziamento sociale per i fruitori del lungomare anche al di fuori delle zone che saranno di competenza degli esercenti. Ma queste esigenze devono coincidere con gli interessi di tutte le attività e non solo di una parte".