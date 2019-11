Pontedera: sì alla pedonalizzazione di via Primo Maggio prima di Natale

Sì alla pedonalizzazione sperimentale di via I Maggio a Pontedera. Confcommercio riprende e fa propria una proposta lanciata dal sindaco Matteo Franconi e dal vicesindaco Alessandro Puccinelli nel corso dell'ultima riunione con i commercianti: via I Maggio off limits ai veicoli nei tre sabati pomeriggio antecedenti il Natale.

“Abbiamo consultato i commercianti di via I Maggio ed è emerso un giudizio molto favorevole su questa proposta che ha un carattere assolutamente sperimentale ed è valida per un periodo molto limitato nel tempo - commentano Mickey Condelli e Valentina Savi, rispettivamente il presidente e la responsabile territoriale di Confcommercio Pontedera - le festività natalizie rappresentano sempre un momento particolare e privilegiato nel corso dell'anno, in cui la propensione agli acquisti è massima. L'atmosfera, le luci, gli eventi, più tempo libero consentono anche una fruizione diversa e meno frenetica della città e sulla scia dei commercianti di via I Maggio, il nostro parere è favorevole a questa sperimentazione”.

“Su via I Maggio recentemente si sono registrate diverse nuove aperture di negozi - continuano i rappresentanti di Confcommercio - la via si caratterizza sempre più per una vocazione commerciale che merita il necessario rilancio e la dovuta valorizzazione, per clienti e cittadini. Con questa proposta sperimentale si arriva per di più a realizzare un naturale prolungamento dell'area pedonale che unisce Corso Matteotti direttamente a piazza Belfiore, esaltando ancora di più la passeggiata dello shopping in centro, enfatizzata ulteriormente dalla presenza vivace dell'illuminazione natalizia. Illuminazione totalmente a carico dell'amministrazione comunale, che ringraziamo per l'impegno finanziario dimostrato, e che quest'anno è stata ancora ampliata illuminando integralmente tutta via Roma, tutta via I Maggio e tutto il Viale Italia”.

“Tornando a via I Maggio, ci auguriamo che l'amministrazione comunale attivi questa sperimentazione e magari, in accordo e in stretta collaborazione con i commercianti, realizzi alcuni eventi a corollario”.