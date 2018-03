Navacchio, doveva scontare una pena per furto aggravato: portato in carcere

Nella tarda mattinata di ieri, 27 marzo, i Carabinieri di Navacchio hanno tratto in arresto nella frazione un italiano di 38 anni, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, per l'espiazione della pena residua di 5 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato.

Il fatto è stato commesso nell'ottobre del 2016 a Cascina. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato nel carcere Don Bosco di Pisa.