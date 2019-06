Deve scontare 5 anni per reati di droga: arrestato, in casa aveva dosi di cocaina

Nella mattinata di ieri, 5 giugno, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato un albanese di 41 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze: l'uomo deve scontare una pena residua di 5 anni e 4 e mesi per reati inerenti gli stupefacenti, commessi a Pontedera nel 2005.

Nel corso dell’operazione i militari, durante la perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 9 grammi di cocaina suddivisi in 12 dosi e materiale per il confezionamento. Il 41enne così è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ora si trova al carcere Don Bosco.