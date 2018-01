Certosa di Calci, carenza di personale per pensionamenti: approvata mozione per la sostituzione

Passa a maggioranza la mozione sulla riorganizzazione e sulla sostituzione dei dipendenti in pensionamento al museo della Certosa di Calci. L'atto, presentato dalla consigliera regionale 5 Stelle Irene Galletti questa mattina 18 gennaio in Commissione Sviluppo, ha ricevuto il voto favorevole di Pd e M5S, con l'astensione del gruppo Lega nord.

Il museo nazionale della Certosa, come ha spiegato Galletti, ha avuto un notevole afflusso di visitatori, arrivando a superare le 22mila presenze in un anno. Galletti ha precisato che da gennaio 2018, a causa delle riduzione del numero dei dipendenti dato che a febbraio saranno in 6 ad andare in pensione, la direttrice ha dovuto ridurre gli orari di apertura al pubblico. Nell'atto si impegna la Giunta ad attivarsi presso il Ministero dei beni e delle attività culturali ad intraprendere ogni iniziativa utile per garantire una rapida sostituzione dei dipendenti in pensionamento.

"Nel momento del rilancio - ha detto la consigliera - il Museo deve avere il personale necessario. Il fatto che i pensionamenti, senza le nuove assunzioni, mettano a rischio le aperture domenicali doveva essere affrontato. E sono contenta del fatto che la Toscana su questo si presenti celere e concorde. Sabato 20 gennaio saranno inaugurati gli splendidi affreschi restaurati proprio coi fondi FAI ed era importante presentarsi all'appuntamento avendo affrontato positivamente il problema. Ricordiamo che la Certosa prese quel contributo perché secondo 'Luogo del cuore FAI' a livello nazionale".

La mozione è stata approvata dopo l’accoglimento di un emendamento, presentato dalla consigliera regionale Pd Alessandra Nardini, nel quale si impegna la Giunta anche ad attivarsi per giungere ad una gestione unitaria ed ottimizzare la gestione degli afflussi turistici. "Abbiamo condiviso e recepito nell'atto l'idea - spiega infatti Galletti - di associare alla soluzione della carenza di personale anche lo stimolo ad una concertazione e condivisione allargata sul futuro della Certosa tra Mibact, Università, Regione e soprattutto enti locali, associazioni e comitati legati alla sua valorizzazione che da sempre si sono impegnati nella tutela di questo patrimonio e meritano la massima gratitudine. Tra gli obiettivi realizzabili di certo il biglietto unico tra Museo della Certosa e Museo Nazionale di Storia Naturale".

Il consigliere della Lega Nord Roberto Salvini, pur condividendo lo spirito della mozione, ha annunciato il voto di astensione, in considerazione del momento attuale, in cui il complesso è in fase di ristrutturazione e non è ancora usufruibile a pieno.