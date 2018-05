Canapisa, sabato al via la street parade antiproibizionista: ecco il percorso

La manifestazione delle polemiche sta per tornare nella città della Torre. Sabato 19 maggio si svolgerà, come già annunciato, Canapisa, la street parade antiproibizionista, da anni al centro di vivaci diatribe e non voluta da molti residenti e forze politiche.

Il percorso

L'appuntamento per il concentramento è alle ore 16 in piazza Sant'Antonio, poi il corteo sfilerà per le vie del centro cittadino, lungo un percorso che si snoderà lungo viale Bonaini, piazza Guerrazzi, via Sangallo, Lungarno Fibonacci, Ponte della Fortezza, Lungarno Buozzi, via del Borghetto, via Luschi, via Gioberti, via Garibaldi, per terminare in via Canavari, di fianco al carcere.

L’arrivo è previsto intorno alle ore 20 nel parco di fianco al Don Bosco, con la chiusura della manifestazione prevista per la mezzanotte.

Gli organizzatori lanciano la manifestazione