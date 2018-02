Perdita d'acqua e case danneggiate a Volterra: "Non viene dall'acquedotto"

La fuoriuscita di acqua in via Maffei a Volterra, che ha causato i problemi strutturali con il conseguente allontanamento dalle abitazioni di 5 persone, era dovuta probabilmente ad una fonte sorgiva. E' il risultato dell'accertamento dell'Azienda Servizi Ambientali S.p.A, che ha eseguito delle analisi sull'acqua che continua a fuoriuscire: "I risultati indicano che l'acqua non è riconducibile all'acquedotto pubblico".

Da qua l'ipotesi che sia una derivazione di un condotto naturale presente in zona, tanto che nonostante la riparazione effettuata dall'aziende la fuoriscita permane. "ASA - conclude l'azienda - continuerà a monitorare con attenzione per le proprie competenze la qualità e la quantità delle acque e l'integrità dei propri impianti".