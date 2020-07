Emergenza Coronavirus: pergamena di riconoscimento ad associazioni, attività e persone

Consegnate questa mattina, 8 luglio, nella sala Baleari di palazzo Gambacorti, le pergamene di riconoscimento alle persone, associazioni e attività commerciali che si sono contraddistinte a Pisa per la solidarietà durante la prima fase dell’emergenza Coronavirus.

Dopo i saluti del presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, ha preso la parola l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini: "Il vostro lavoro - ha dichiarato - è stato importante: una piccola pergamena come quella che vi viene consegnata oggi sicuramente non basta per ringraziarvi del gran lavoro che avete fatto, in un momento così difficile per la nostra Nazione e per la città. Nel periodo della pandemia che, purtroppo da emergenza sanitaria si è trasformato rapidamente in emergenza sociale ed economica, avete dato un grandissimo aiuto a partire dal sostegno alimentare. Alcuni hanno contribuito fisicamente ed economicamente per reperire generi alimentari a chi era in difficoltà, qualcuno ha preparato mascherine che all’inizio era difficile reperire, altri le hanno distribuite per tutta Pisa. Tutti voi avete contribuito in qualche modo a sostenere la città. Ringrazio anche i consiglieri comunali che hanno costruito una importante rete per tenere i contatti tra tutti le realtà coinvolte"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A ricevere gli attestati di ringraziamento sono state le seguenti associazioni, persone e attività commerciali: associazione Assofly Onlus, associazione Guardia Rurale Ausiliaria sezione provinciale di Pisa N.O.G.R.A. Odv, associazione Sguardo di Vicinato, Caritas Pisa, Centro Aiuto alla Vita, I Ragazzi del Vecchi Gagno, CecchiniCuore Onlus, Comitato i Passi, Conad di Marina di Pisa, gruppo Sarte Casciavola, gruppo studenti, medici e volontari “La Spesa Sicura”, panificio F.lli Borelli Massimo e Giovanni s.n.c, progetto “Homeless”, progetto “Strada Facendo”, progetto “Sally People”, progetto “Oltre il Muro”, programma “Housing First Pisa”, Pubblica Assistenza Litorale Pisano, Ragazzi della Curva Nord “Maurizio Alberti”, Rete dei Cittadini e delle Associazioni del C.E.P. e Barbaricina, Segreteria provinciale FSP Polizia di Stato – Pisa, Vespa Club Pisa, Vigili del Fuoco - Pisa “Comitato Saverio Masi”, A.R.C.I. Comitato di Pisa – ONLUS, Alessandro Bargagna, don Claudio Bullo, Fabrizio Fontani, Marzia Lotti, famiglia Menchini Fabris, Giovanni Pasqualino e Veronica Poli, pasticceria Dolce Pisa - Vegan & Gluten Free Option, pizzeria Quarto d’ora italiano, Simone Guidotti, Grazia Graziani, Fausto Bellini, Carlo Bargagna, Fabio Boldrini, Caseificio Artlatte s.r.l., Sergio Ghelli, latteria Del Carlo s.r.l., Aldo Del Carlo, Conad di via Cottolengo Pisa, Pier Luigi Macchi, Elio Pasqualini, polisportiva dilettantistica La Cella, associazione Nicola Ciardelli Onlus.

Gallery