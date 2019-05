Morte Scieri: in corso la perizia sulla salma del parà

E' iniziata la perizia sulla salma di Emanuele Scieri, il parà siracusano trovato morto nell'agosto del 1999 nella caserma Gamerra di Pisa. La Procura di Pisa, che ha riaperto le indagini e indagato per concorso in omicidio tre ex commilitoni di Scieri, ha infatti disposto la riesumazione del corpo sepolto nel cimitero di Noto (Siracusa).

All'Istituto di medicina legale di Milano, Cristina Cattaneo, direttrice del laboratorio di antropologia e odontologia forense Labanof, alla presenza di Antonella Lazzaro, patologa, nominata dalla famiglia, ha proceduto ai rilievi fotografici. La consulente della Procura, secondo quanto riporta l'agenzia Adnkronos, sembra abbia deciso di effettuare una tac e nei prossimi giorni verranno effettuati alcuni prelievi.

Dalle analisi sui resti di Scieri si cercano risposte alla morte del paracadutista.