Permessi Ztl a Cascina, rinnovi annuali entro il 31 marzo

Il Comune di Cascina ricorda che i permessi annuali a pagamento di transito e sosta nel centro storico rilasciati nel corso del 2017 e che sono scaduti il 31 dicembre 2017, devono essere rinnovati entro il 31 marzo 2018, data limite entro la quale tali permessi saranno validi per l'anno 2018.

Il rinnovo avviene mediante la presentazione di una autocertificazione all'Ufficio protocollo del Comune (in corso Matteotti 90) con la quale si dichiara che sono rimaste invariate le condizioni presenti al momento del rilascio del permesso.

Tutta la modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Cascina, nella sezione "Polizia Municipale" alla voce "ZTL e modulistica".

Il relativo permesso dovrà essere ritirato presso lo sportello della Polizia municipale in viale Comaschi 116 ed esposto nella parte anteriore del veicolo in modo ben visibile.