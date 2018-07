Persona investita da treno in zona stazione a Cascina: morta

Investimento mortale oggi, 23 luglio, alle 8.40 circa, presso la stazione ferroviaria di Cascina. Una persona è stata travolta da un treno ed ha perso la vita.

Sul posto per le indagini ha operato la Polizia Ferroviaria, insieme alle autorità competenti. A causa delle condizioni del corpo e dell'assenza di documenti non è stato possibile effettuare l'identificazione della persona deceduta. I resti sono stati trasferiti all'istituto di Medicina Legale per gli accertamenti.

Ferrovie dello Stato informa che dalle 8.40 la circolazione ferroviaria fra Pontedera-Casciana Terme e San Frediano a Settimo (linea Empoli - Pisa) è stata sospesa. E' ripresa dalle 10.55 su un solo binario, a senso unico alternato. Registrati ritardi fino a 50 minuti, 20 treni regionali sono stati limitati nel percorso. Nel corso dell'interruzione è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Pontedera ed Empoli.