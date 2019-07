Persona scomparsa: ricerche in corso nell'Arno

Sono ancora senza esito le ricerche in corso da ieri sera, 30 luglio, da parte di Vigili del Fuoco e protezione civile. Una persona, si parla di un commerciante, risulta scomparso, con la sua auto che è stata ritrovata nei pressi del fiume. Da allora, a partire dalla zona di Ponte della Cittadella, i mezzi delle squadre intervenute lo stanno cercando. In queste ultime ore si sono concentrate in zona Piagge, sia a terra che in Arno.