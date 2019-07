Pomarance, 5 persone si perdono nel bosco: ritrovati

I Vigili del Fuoco di Saline di Volterra sono intervenuti ieri, 27 luglio, verso le ore 22.30, in località Miccia, nel comune di Pomarance, su richiesta dei Carabineri per cercare 5 persone che si erano perse in zona boschiva impervia. Dopo vari tentativi sono stati contattati telefonicamente e la sala operativa è riuscita a farsi inviare le coordinate geografiche del punto dove si trovavano i 5 dispersi che successivamente sono stati raggiunti a piedi dai pompieri e messi in salvo.