Parco di San Rossore: dal 23 giugno via libera alla pesca sportiva

Dopo l’emergenza Covid riparte dal 23 giugno l’attività di pesca sportiva sul Fiume Morto nella Tenuta di San Rossore. Da martedì 16 giugno è possibile prenotare i posti disponibili di settimana in settimana, chiamando il centro visitatori al numero 050-539253 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13.



L’attività si svolgerà dal martedì al venerdì con la novità, per andare incontro alle esigenze dei pescatori, di un doppio turno alla mattina e al tramonto. La giornata rappresenta anche un’escursione ambientale unica nel suo genere, è accessibile fino a 10 persone a turno (20 al giorno), il costo del biglietto è di 20 euro a persona ed è comprensivo del trasporto dal centro visite al luogo designato. Per preservare l’area infatti non è possibile muoversi con il mezzo privato nella zona di pesca, salvo casi di comprovata necessità (ad esempio persone diversamente abili) che saranno valutati dall’Ente.



I partecipanti devono essere in regola con le norme e devono avere rispetto dei luoghi. È possibile catturare fino a 3 chili di pesce a persona, con limitazioni sul numero dei capi e sulla dimensione minima a seconda della specie: spigola, cefalo, orata, ombrina, pesce serra.

Per maggiori dettagli sulle regole clicca qui.

