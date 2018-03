Pescava anguille sui Navicelli in modo illecito: fermato

E' stato fermato dai Carabinieri Forestali di Pisa un pescatore di frodo sul canale dei Navicelli, che stava pescando anguille sottomisura con mezzi non consentiti. Al momento della verifica, durante un servizio di controllo, i militari hanno trovato in disponibilità dell'uomo 9 nasse, trappole per catturare i pesci, non consentite per la pesca dilettantistica nelle acque interne. Le anguille trovate ancora vive sono state rigettate in acqua ed il materiale è stato sequestrato.

Il pescatore è stato multato con una sanzione amministrativa di oltre 300 euro. Le anguille possono essere pescate solo con la canna, fino a 10 capi, e la misura di ogni esemplare non deve essere inferiore a 35 centimetri. I carabinieri forestali ricordano che la pesca dilettantistica può essere esercitata fino al raggiungimento di 5 kg di pescato al giorno.