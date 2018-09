Pharmanutra premiata come 'impresa eccellente 2018' all’'Osservatorio Pmi' di Global Strategy

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

PharmaNutra SPA (Aim Italia - Ticker PHN), azienda nutraceutica leader nel settore dei complementi nutrizionali di ferro, si è aggiudicata il premio “Aziende Eccellenti 2018” nell’ambito della decima edizione dell’”Osservatorio PMI”, organizzato da Global Strategy, in main partenrship con Intesa Sanpaolo e in collaborazione con Borsa Italiana, Elite e Confindustria, tenutosi presso Palazzo Mezzanotte a Milano nella giornata di ieri, 26 settembre 2018.

Quest’anno, l’Osservatorio PMI, in modo totalmente autonomo, oggettivo e senza candidatura, ha individuato 724 aziende Eccellenti, su un data base campione di oltre 10 mila società “mid cap” che sono state in grado di ottenere risultati sistematicamente migliori rispetto al proprio settore in termini di crescita, redditività e solidità finanziaria, e ha analizzato e considerato le strategie manageriali vincenti alla base dei casi di eccellenza identificati. Pharmanutra è stata tra le 40 Aziende Eccellenti premiate sul palco di Borsa dove il Vice Presidente Roberto Lacorte ha ricevuto la speciale targa “PHARMANUTRA SPA - IMPRESA ECCELLENTE 2018”.

Pharmanutra in questi anni si è sempre distinta per l’ottimo e costante percorso di crescita, confermato anche dalla relazione semestrale appena pubblicata, trainato dai brillanti riscontri dalla vendita dei prodotti in Italia e all’estero, sempre più apprezzati per la propria efficacia.

Roberto Lacorte, Vice Presidente di Pharmanutra, commenta: “Siamo orgogliosi per questo riconoscimento, che testimonia la solidità e la continuità della nostra crescita. Essere premiati tra le Aziende Eccellenti ci rende orgogliosi dei risultati fin ora ottenuti e conferma l’ottimo lavoro svolto in termini di innovazione. Un premio che vorrei condividere con tutto il team Pharmanutra, con un particolare ringraziamento alla nostra area di Ricerca e Sviluppo che è fondamentale per la creazione di prodotti sempre più innovativi ed efficaci”.