Pharmanutra: riconosciuti nuovi ambiti di applicazione per il ferro sucrosomiale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

PharmaNutra S.p.A., azienda farmaceutica leader nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro quotata al Mercato AIM Italia, comunica nuovi importanti risultati e applicazioni per la Tecnologia Sucrosomiale®, il brevetto che ha permesso al Gruppo PharmaNutra di guadagnare una posizione di leadership nella produzione di complementi nutrizionali a base di ferro. E’ stato, infatti, pubblicato sulla rivista ufficiale della Società Italiana di Medicina Interna “Internal and Emergency Medicine Journal”, lo studio condotto dal gruppo del Professor Antonello Pietrangelo, Gastroenterologo e Professore Ordinario di Medicina Interna del Policlinico di Modena, dal titolo: “Safety and efficacy of sucrosomial iron in inflammatory bowel disease patients with iron deficiency anemia” . Si tratta del primo full paper sulle IBD (Inflammatory Bowel Disease), ovvero le malattie infiammatorie croniche intestinali, in cui si evidenzia come l’utilizzo del Ferro Sucrosomiale® si è rivelato efficace e altamente tollerato per far fronte alla carenza di ferro , frequente complicanza delle IBD. L’impiego del Ferro Sucrosomiale®, supplementato per 12 settimane su una popolazione di 30 soggetti con diagnosi confermata di malattia di Crohn o di rettocolite ulcerosa cui si associava una ferrocarenza moderata, ha decisamente migliorato i valori di emoglobina (per l’86% dei casi). Inoltre, si è evidenziato come i soggetti abbiano mostrato un miglioramento del decorso della malattia intestinale nel periodo di osservazione. Questo studio certifica, quindi, la valenza del Ferro Sucrosomiale® in un ambito come quello della sideropenia in caso di IBD. Le IBD rappresentano una patologia in costante incremento negli ultimi anni, tanto che solo in Italia, secondo la società scientifica IG-IBD (Gruppo italiano per le malattie croniche intestinali), si stimano tra le 200-250 mila persone affette da malattie infiammatorie intestinali. Germano Tarantino, Direttore Scientifico di PharmaNutra, commenta: “Questo studio conferma e amplia il campo di applicazione del Ferro Sucrosomiale® anche in soggetti con deficit di ferro correlato alle malattie infiammatorie croniche intestinali, oggi sempre più frequenti. Si dimostra, quindi, come la Tecnologia Sucrosomiale® sviluppata e brevetta dal Gruppo PharmaNutra sia sempre più riconosciuta dalla comunità scientifica per la sua efficacia e alta tollerabilità, risultando molto utile in tutti quei casi di carenza o ridotto apporto nutrizionale di ferro”. Inoltre, dal punto di vista delle pubblicazioni scientifiche, il 2018 è stato un anno ricco di riconoscimenti per PharmaNutra, che si conclude complessivamente con 11 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, di cui: 9 studi sul ferro Sideral, 1 studio sul magnesio (Ultramag®), che ha dimostrato l’efficacia della Tecnologia Sucrosomiale® anche quando applicata al magnesio, e 1 pubblicazione su Cetilar®, crema a base di esteri cetilati che aiuta la capacità di movimento nelle affezioni articolari su base osteoartritica. PharmaNutra S.p.A. Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerosi studi clinici, di cui 79 pubblicati con oltre 6.000 soggetti supplementati. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di 180 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti PharmaNutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all’ estero è garantita in oltre 70 Paesi attraverso 35 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche. http://www.PharmaNutra.it