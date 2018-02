Piagge, 'Parco di Mau': saranno rimossi e ripiantumati 8 alberi

Partono domani, martedì 13 febbraio, i lavori di rimozione degli alberi malati o pericolanti all’interno dell’area in cui si sta realizzando il 'Parco di Mau', sul viale delle Piagge. Dopo i lavori di bonifica dell’area a verde accanto alla Biblioteca Comunale di San Michele degli Scalzi, iniziati il 22 gennaio, i tecnici di Euroambiente e dell'Università di Pisa hanno effettuato la verifica dello stato vegetativo delle piante presenti. Dalle valutazione sulla stabilità degli alberi è emersa la necessità di rimuovere 8 piante di pioppo che presentano marcescenze tali da compromettere la stabilità della pianta, oltre ad alcune piante di acacia nate spontaneamente, che presentano chiome sbilanciate e pericolanti.

Come prevede il progetto del Parco, tutte le piante abbattute saranno sostituite con nuove piantumazioni, nell’ottica di una valorizzazione e riqualificazione dell’area a verde accanto alla Biblioteca che ospiterà il parco, inclusivo, con percorsi e giochi accessibili da tutti i cittadini, anche da quelli con disabilità, così come promosso dai tifosi della Curva Nord che hanno contribuito con un raccolta fondi alla realizzazione del parco intitolato alla memoria del tifoso Maurizio Alberti. I lavori per la realizzazione del parco proseguiranno fino a fine aprile.