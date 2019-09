Divisione di ruoli fra Biblioteca Comunale e centro espositivo, più un festival della letteratura

Alla Biblioteca Comunale di San Michele agli Scalzi alle Piaggie resteranno le attività di prestito e catalogazione dei libri, mentre la presentazione dei libri, le aule studio e le attività delle associazioni, andranno tutte al centro espositivo che si trova proprio davanti alla stessa struttura. Il tutto sarà realizzato nei primi mesi del prossimo anno. E a primavera, ogni anno, il Comune di Pisa organizzerà un festival della lettura.

Sono queste le proposte che ha formulato il neo-assessore alla cultura Pierpaolo Magnani, durante una riunione stamani 27 febbraio della Commissione Cultura del Consiglio Comunale. Era presente anche l’assessore comunale al personale Giovanna Bonanno, che ha assicurato che non mancherà il numero necessario di adetti per tenere regolarmente le attività previste. Il Centro Sms diventerà così "una nuova cittadella, una nuova casa per le tante associazioni della nostra città", ha detto Magnani. Un'altra istanza emersa dall'assemblea è stata quella di dover censire le numerose biblioteche, pubbliche e private, presenti in città.

La riunione era stata convocata dalla consigliera Maria Punzo (Lega), Presidente della Commissione Cultura. Hanno partecipato i consiglieri Giuliano Pizzanelli (Pd), Giulia Gambini (Nap-FdI), Antonio Veronese (Patto Civico), Giovanni Pasqualino (Lega), Annalisa Cammellini (Lega), Virginia Mancini (Forza Italia), Maria Chiara Cedonili in rappresentanza di 'Pisa nel cuore', Federico Oliviero in rappresentanza di 'Diritti in Comune' e, infine, Federico Giusti delle Rsu comunali.