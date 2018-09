Unione Valdera, ecco il Piano energetico di area: "Ogni anno risparmio tra il 10 e il 15%"

Promuovere azioni volte a sostenere l'aumento dell'efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la diminuzioni delle emissioni. E' questo il senso del Piano di Azione Energetico di area (PAE) dell'Unione Valdera presentato ieri, mercoledì 19 settembre, ad aziende e professionisti del settore nella sala consiliare dell’Unione. Un piano che, se attuato, potrebbe portare ad un risparmio energetico del 10-15% annuo nel territorio dei sette comuni membri.

"Il PAE - scrive in una nota l'Unione Valdera - rappresenta una vera e propria rivoluzione per il nostro territorio e interesserà da vicino aziende e professionisti che avranno tra le mani un unico strumento comune a tutti e sette i Comuni dell’Unione Valdera per pianificare i propri progetti nell’ottica del risparmio energetico. Prima di approntare il PAE è stato fatto un attento studio dei consumi energetici a livello di area, includendo quelli residenziali e produttivi, oltre che il trasporto pubblico e i dati ricavati dalle amministrazioni locali".

Lo studio ha evidenziato che i consumi della zona Unione Valdera sono in linea con quelli nazionali e sono imputabili per la maggior parte alla struttura e all’utilizzo degli edifici, sia residenziali che lavorativi. "Siamo partiti da questa fotografia - continua l'Unione Valdera - per studiare un Piano di Azione incentrato sul reale fabbisogno energetico della nostra zona, sulla riduzione dei consumi e sulle fonti rinnovabili da utilizzare, ed eventualmente incentivare, per produrre nuova energia. Il PAE ha identificato chiaramente quali possano essere le azioni da mettere in campo per ridurre il fabbisogno energetico. Molto si può fare ad esempio nel campo dell’edilizia. L’attuazione del PAE potrebbe portare, secondo una stima molto attendibile ad un risparmio energetico per i comuni dell’Unione Valdera del 10%-15% annuo. Si tratta di un altro passo avanti verso una visione di area che guarda al futuro".

A conclusione dell’incontro il sindaco di Capannoli, Arianna Cecchini, sollecitata dagli imprenditori presenti e dai rappresentanti degli ordini professionali, ha lanciato l'dea di istituire dei tavoli tematici di lavoro sui singoli temi in cui le istituzioni, le imprese, i professionisti possano favorire Piani di Azione locali condivisi e realizzabili nel medio periodo. Proposta accolta con favore da tutti i presenti.