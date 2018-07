San Giuliano Terme adotta il Piano operativo comunale

Il Consiglio Comunale di San Giuliano Terme ha adottato il Piano operativo comunale, uno strumento che definisce la programmazione degli interventi, pubblici e privati, in materia di servizi, attrezzature, spazi collettivi, opere di urbanizzazione e di interventi di riqualificazione urbana o di nuova realizzazione. "Si è trattato di una operazione di tipo manutentivo - spiega il sindaco Di Maio - cioè di adeguamento normativo del precedente regolamento urbanistico: un adeguamento orientato a favorire i processi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e semplificare le procedure burocratiche".

Dopo l’avvio del procedimento e la fase della partecipazione, che ha visto l’amministrazione e gli uffici tecnici impegnati in quattro assemblee pubbliche, sono stati 194 i suggerimenti urbanistici presentati da parte dei cittadini e dei professionisti. "La redazione del Piano - prosegue Di Maio - è stata l’occasione per approfondire gli scenari di pericolosità idraulica del nostro territorio. Uno studio per il quale ci siamo avvalsi di specifiche figure professionali esterne all’ente. In base a questo studio è stato necessario eliminare alcune previsioni perché ricadenti in zone risultate a pericolosità idraulica molto elevata. Pericolosità dovuta ad una diversa valutazione del rischio di esondazione del fiume Serchio e allo stato dei corsi minori, indagati per la prima volta. Per lo stesso motivo abbiamo sospeso anche altre previsioni. Per la prima volta sono stati indagati anche gli aspetti relativi alla pericolosità sismica del territorio".



"Dopo la pubblicazione sul BURT - prosegue Di Maio - tutti i soggetti interessati potranno presentare, come previsto dalla legge, eventuali osservazioni. L'amministrazione, d'accordo con la commissione consiliare, ha deciso di estendere a 90 i giorni per la presentazione delle osservazioni".